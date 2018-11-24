Başkan Karaosmanoğlu KO-MEK kursiyerleriyle buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, kısa bir süre önce yeni adresine taşınan KO-MEK Gebze Kurs Merkezi'ni ziyaret etti.

Kursiyerlerle bir araya gelen Başkan Karaosmanoğlu, “KO-MEK, bir eğitim projesidir ancak bunun yanı sıra insanlarımızın rehabilite olduğu, vaktini değerli geçirdiği ve güzel dostluklar kurduğu büyük bir ailedir” dedi.

Kurs merkezinde Giyim, El Sanatları, Arapça, Fotoğrafçılık, Ahşap Boyama sınıflarına girerek burada eğitim alan kursiyerlerle sohbet eden Karaosmanoğlu, “Görüyorum ki, burada çok mutlusunuz. Esas itibariyle KO-MEK bir eğitim projesidir. Ancak bunun yanı sıra insanlarımızın rehabilite olduğu, vaktini değerli geçirdiği ve güzel dostluklar kurduğu büyük bir ailedir. Eğitimin yaşı olmaz. Çünkü öğrenmek beşikten mezara kadar devam eden önemli bir süreçtir. Bizler de KO-MEK'i kurarken bunu esas aldık. Ancak gördük ki bu proje, insanlarımızın duygu dünyasına da anlamlı katkılar sundu. Bu kurslara katılıp hastalığını yenen, acılarından uzaklaşan insanlarımız oldu. Bir anlamda KO-MEK insanlarımıza deva oldu. Bunu görmek de bizi çok mutlu etti” diye konuştu.

KO-MEK'in 42 kurs merkezinde ve 330 farklı branşıyla yoluna bu eğitim döneminde de devam ettiğini ifade eden Başkan Karaosmanoğlu, “Geçen eğitim döneminde bu kurslardan 61 bin vatandaşımız ücretsiz yararlandı. 15 yıla baktığımızda ise yaklaşık 560 bin kişiye eğitim verildi. Ben inanıyorum ki, KO-MEK' in vatandaşlarımızdan gördüğü bu ilgi ile daha ileriye gidecektir” ifadelerini kullandı.

KO-MEK Gebze Kurs Merkezi 2005 yılında eğitim faaliyetlerine başladı. Kurs merkezinden bugüne kadar 19 bin 581 kişi ücretsiz olarak yararlandı. Kurs merkezinde bu eğitim döneminde, 25 farklı branşta eğitim veriliyor. Gebze KO-MEK Kurs Merkezi, yeni eğitim döneminde 827 kursiyer ile faaliyetlerine devam ediyor.