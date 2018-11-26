Başkan Karaosmanoğlu, "TDBB üzerine düşen görevi yapıyor"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu başkanlığındaki gerçekleşen TDBB Kasım ayı yürütme kurulu toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Kasım Ayı Yürütme Kurulu Toplantısı, İstanbul'da Birlik Merkezinde yapıldı. TDBB ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu başkanlığındaki toplantıya, TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve TDBB Yönetim Kurulu üyesi Saraybosna Novi Grad Belediye Başkanı Semir Efendiç katıldı. Toplantıda gündem ilişkin değerlendirmeler yapılırken üye belediyelerle yapılacak projeler ele alındı.

TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak'ın Ekim ayı Yönetim Kurulu toplantısından bu yana gerçekleştirilen çalışmalar ve gündem hakkında bilgi vermesi ve gündemdeki konuların görüşülmesiyle başlanan toplantıda, yerel yönetimler arasında iş birliğini güçlendirmek amacıyla TDBB Azerbaycan üye belediyeler heyetinin, Bosna Hersek ziyaretinin 16-20 Aralık 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmesine karar verildi. Bosna Hersek Srebrenitsa Anıt Mezarlığı Kompleksi Çatı Yenileme Projesine TDBB'nin ve kardeş belediyelerinin iş birliğinde yapılması da kararlaştırılmasının yanı sıra Bosna Hersek Emmaus Yardım Derneği tarafından Srebrenitsa şehrinde yaptırılan öğrenci yurdunun giderlerine TDBB tarafından destek verilmesine onay verildi.

Toplantıda Roza Otunbaeva Vakfı işbirliğinde, “Köy Anaokulları Projesi” kapsamında, Kırgızistan'dan Türkiye'ye gelecek eğitimcilere yönelik tecrübe paylaşımı programı yapılmasıyla, 12 Aralık 2018 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek “Bosna Hersek Milli Günü” etkinliğine destek verilmesi, Filistin Cebaliye Al. Nazlh Belediyesinin yardım talebinin değerlendirilmesi, 3-7 Mart 2019 tarihleri arasında Ürdün'de gerçekleştirilecek 5. Arap Su Haftası Konferansı ve Fuarı'na TDBB'nin de etkin biçimde temsil edilmesine Makedonya'nın Bogovinje Belediyesi'nin TDBB'ye yapmış olduğu üyelik müracaatlarının yönetim kuruluna sunulmasına karar verildi.

Yürütme Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Başkan Karaosmanoğlu, “Gönül coğrafyamızdaki yerel yönetim birlikleriyle, sivil toplum örgütleriyle, kamu kurumları ve uluslararası yardım kuruluşlarıyla iş birliği halinde ortak proje ve uygulamalara imza atmaya devam ediyoruz. TDBB kendi alanında çok önemli görevlerini yerine getirmektedir, getirmeye de devam edecektir. Türkiye, dünya üzerinde yaşanan adaletsizliklere çare ararken, TDBB'de gönül coğrafyalarımızdaki ülkelerin yerel yönetimlere hem proje desteği veriyor hem de bilgisini aktarıyor. Türk Dünyası arasında mevcut olan ortak kültür ve medeniyet mirasını dikkate alıyor, kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma yaklaşımı ile bilgi, görgü ve karşılıklı deneyimlerden yararlanmak amacıyla da tarihi ve kültürel mirası korumak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.