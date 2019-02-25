Başkan Karaosmanoğlu'nun vuruşuyla şampiyona başladı

Okullar arası masa tenisi şampiyonası Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun vuruşuyla başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının spor kültürü oluşturmak ve çocukların spor yardımıyla birlik ve beraberlik duygusunu geliştirmek amacıyla düzenlediği okullar arası spor liglerinin ilk ayağı olan masa tenisi şampiyonası Başkan Karaosmanoğlu'nun vuruşuyla başladı. Turnuvanın açılış törenine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, Gençlik Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, büyükşehir yetkilileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Başkan Karaosmanoğlu, “Göreve geldiğimiz günden bu yana spora büyük destek veriyoruz. Başarılı sporcularımızı ödüllendiriyor, onları teşvik ediyoruz. Masa tenisi zihin açıklığı ve doğru düşünme yöntemi ve yeteneği kazandırır. Çocuklarımız bu konuda şanslı. Ben turnuvanın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Karaosmanoğlu konuşmasının ardından gençlerle masa tenisi de oynadı.