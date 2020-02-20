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Başkan Kariyer Günü'nde gençlerin yanında

Gençlerle kariyer günlerinde buluşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, üniversiteye hazırlanan ve mimarlık-mühendislik eğitimi hedefleyen öğrencilerle deneyimlerini paylaştı.


Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, gençlerle bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Darıca Fen Lisesi'ne düzenlenen kariyer gününe davetli olarak katılan Başkan Büyükgöz hem deneyimlerini paylaştı hem de öğrencilerin sorularını cevaplandırdı. Darıca Kaymakamı Ömer Karaman ile birlikte okula gelişinde idareci ve öğretmenler tarafından karşılanan Başkan Büyükgöz, üniversite sınavlarına hazırlanan ve mimarlık-mühendislik eğitimi hedefleyen öğrencilerle bir araya geldi.


Sınavlara istikrarlı ve disiplinli hazırlanmanın başarıya giden yolda en önemli adım olduğunu vurgulayan Büyükgöz, üniversite eğitimleri sürerken mesleki alanda deneyim kazanmak için girişimlerde bulunmalarını tavsiye etti. Kariyer gününde öğrencilerin sorularını da cevaplandıran Başkan Büyükgöz'e program sonunda plaket takdiminde bulunuldu.

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