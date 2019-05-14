Başkan Kocaman Ankara'da temaslarda bulundu

M. Mustafa Kocaman, AK Parti İlçe Başkanı Sadık Yılmaz ile birlikte Ankara'da temaslarda bulundu.

Belediye Başkanı Kocaman, İlçe Başkanı Yılmaz ile birlikte geçmiş dönem Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Milletvekilleri MKYK Üyesi Emine Zeybek, Cemil Yaman, Sami Çakır, İlyas Şeker, Mehmet Akif Yılmaz, Radiye Sezer Katırcıoğlu ve CHP Milletvekili Haydar Akar ile bir araya geldiler.

Belediye Başkanı Kocaman, Kartepe'de yapılan çalışmalar, devam edilen projeler ve planlamalar hakkında bilgi verirken, milletvekilleri her zaman destek olacaklarını belirttiler. Yapılan istişareler sonrasında Milletvekilleri Cemil Yaman, Sami Çakır, Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman, AK Parti İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı ve Milletvekili İlyas Şeker ile birlikte TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun'u makamında ziyaret ettiler. Yapılan ziyaretlerde Ataevler Mahallesi D-100 karayolu üzerinde yapılması planlanan üst geçit için destek sözü alındı.

Başkan Kocaman “Sayın vekillerimiz SGK Kurum Başkanımız ve TCDD Genel Müdürümüz bizlerle ilgiyle ağırladılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Kartepeli hemşehrilerimize yapacağız yatırımlarımız için destek sözü aldık. Bizlerde üstümüze düşen sorumlulukları yerine getirip, projelerimizin takipçisi olacağız. Her zaman olduğu gibi Allah'ın izniyle ve beraber olduktan sonra açamayacağımız, üstesinden gelemeyeceğimiz engelimiz olmayacak” ifadelerini kullandı.