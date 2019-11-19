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Başkan Kocaman asfalt çalışmalarını inceledi

Kartepe Belediye Başkanı Av.

M.Mustafa Kocaman, İstasyon Mahallesi'nde yapılan asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU ve Kartepe Belediyesi ekipleri İstasyon Mahallesi'nde içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon çalışmalarını tamamladı. Belediye ekipleri asfalt çalışmalarına başladı.


M.Mustafa Kocaman, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Balaban'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi alırken, asfalt serim makinesinin direksiyonuna geçerek asfalt serimine katıldı. Belediye Başkanı Kocaman, “İstasyon mahallemizde yaptığımız üstyapı çalışmaları sonrası sıcak asfalt serim işlemlerimizi başlattık. Asfalt serim çalışmalarımızla Kartepemizin ulaşım konforunu sağlamaya hız kesmeden devam ediyoruz. Bütün sokaklarımız sırasıyla beklenen konfora kavuşacak” şeklinde konuştu.

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