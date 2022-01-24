Başkan Kocaman, Avluburun'da kar mesaisinde

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Avluburun'da kar timlerinin çalışmalarını inceledi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, belediye ekipleri tarafından ilçe genelinde devam eden kar küreme, tuzlama ve yol açma çalışmalarını yerinde incelerken, aynı zamanda vatandaşlarla da bir araya geliyor. Bu kapsamda Kocaman'ın son durağı Avluburun Mahallesi oldu. Başkan Kocaman, yetkililerden yol açma çalışmaları hakkında bilgi alırken, mahalle sakinleri ve esnafla da bir araya gelerek istişarede bulundu. Kocaman, "Kartepe'mizde tüm yollarımız açık, hiçbir mahallemizde ulaşıma dair bir problemimiz yok. Bizde karlı güzel bir günü daha hemşehrilerimizle birlikte geçiriyoruz. Kişisel olarak alınması gereken tedbirleri lütfen alalım" dedi.