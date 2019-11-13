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Başkan Kocaman çalışmaları inceledi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, kent meydanı bağlantı yollarından olan Gaziler Caddesi’ndeki yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, kent meydanı bağlantı yollarından olan Gaziler Caddesi'ndeki yol çalışmalarını yerinde inceledi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi ile birlikte koordineli olarak devam eden kent meydanı bağlantı yolları üzerindeki sıcak asfalt serim çalışmaları devam ediyor. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da kent meydanının bağlantı yollarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Kocaman, daha sonra Fatih Sultan Mehmet Mahallesi ile Sarımeşe Mahallesini bağlayan Gaziler Caddesi üzerindeki çalışmaları yerinde inceledi. Bin metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde devam eden asfalt çalışmaları hakkında son bilgileri yerinde öğrenen Belediye Başkanı Kocaman, asfalt çalışmalarının kısa zamanda tamamlanacağını belirtti.

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