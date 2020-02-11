İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Kocaman çalışmaları yerinde inceledi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İstasyon Mahallesi’nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İstasyon Mahallesi'nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.


Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, belediye ekipleri tarafından ilçe genelinde yapılan çalışmaları yakından takip ediyor. Belediye Başkanı Kocaman, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından İstasyon Mahallesi'nde yapılan çalışmaları inceleyerek Belediye Başkan Yardımcısı Murat Balaban'dan bilgi aldı. Çalışmalarla ilgili bilgiler aktaran Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman “Kış aylarında da olsak olumlu hava koşullarını fırsata çeviren saha ekiplerimizle üst yapı çalışmalarımız bölge bölge devam ediyor. Yapılan planlamaya göre çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.