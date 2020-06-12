Başkan Kocaman, çocukların eğlencesine ortak oldu

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Covid-19 tedbirlerinden sonra başlayan yeni normalleşme sürecinde sosyal mesafeye dikkat ederek hemşehrileriyle bir araya geliyor. Bu kapsamda Başkan Kocaman, Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki incelemeleri sırasında Belediye Başkan Yardımcısı Murat Balaban, birim müdürleri ve Mahalle Muhtarı Yücel Turak'tan bilgi aldı. Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan Antik Köfte Sosyal Tesisleri yanında bulunan park yerinde piknik yapan hemşehrileri ile bir araya gelen Başkan Kocaman, istek ve talepleri dinledi.

Başkan Kocaman incelemeler sırasında park yerinde oynayan çocukların kaykay keyfine ortak oldu. Çocuklarla sohbet eden Başkan Kocaman, “Benim çocukluğumda kaykay çok yaygın değildi. Ama çok güzel oyunlar oynardık çocukken. Hangi yaşta olursak olalım içimizde ki çocuğu arada bir hatırlamakta fayda var. Çocuk neşedir, sevgidir, enerjidir, umuttur. Hepimiz içimizdeki çocuğa iyi bakalım. Spor önce sağlıklı bir bedenin ruhsal motivasyonun ve birlik ve beraberliğin en önemli göstergesidir. Gençlerimizin sporla ilgilenmeleri bizleri her zaman mutlu etmiştir” ifadelerini kullandı.