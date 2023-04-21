Başkan Kocaman: "Çok zor ve buruk bir Ramazan ayı geçirdik"

Düzenlenen kent bayramlaşmasına katılan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Çok zor ve buruk bir Ramazan ayı geçirdik. 6 Şubat tarihinde 11 ilimizi etkileyen deprem nedeniyle hepimizde burukluk vardı. İnşallah birlik ve beraberliğimiz daim olsun" dedi.

Ramazan Bayramı münasebetiyle Kartepe Belediyesi tarafından "Geleneksel Kent Bayramlaşması" gerçekleştirildi. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın ev sahipliğinde gerçekleşen Kent Bayramlaşmasına AK Parti Milletvekili Sami Çakır, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve Kartepeliler katıldı. Kent Bayramlaşmasında konuşan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Bir Ramazan ayını daha geride bıraktık. Rabbim ibadetlerimizi kabul eylesin. Çok zor ve buruk bir Ramazan ayı geçirdik. 6 Şubat tarihinde 11 ilimizi etkileyen deprem nedeniyle hepimizde burukluk vardı. İnşallah birlik ve beraberliğimiz daim olsun" dedi.