Başkan Kocaman, gençlerle iftarda bir araya geldi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe Dil Merkezi'nde (KADİM) eğitim alan 70 öğrenci ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Gençlerle sohbet eden Başkan Kocaman, talep ve önerilerini dinledi. Ramazan ayının manevi ikliminde gençlerle bir araya gelmekten mutlu olduğunu söyleyen Kocaman, "Gelecek gençlerin omuzlarında yükselecektir. Gençlerimizi hayata daha iyi hazırlamak için kurduğumuz Kartepe Genç Akademi, amacına, misyonuna uygun olarak talep görüyor. Gençlerimiz azimli, hedefleri olan, ufku açık, vizyonlu gençler. Gelecekte ülkemizi onlar yönetecek. Bu durum bizleri çok memnun etmektedir. Ramazan ayı güzel, gençlerle birlikte olmak, onlarla beraber oruç açmak daha güzel, evlatlarıma okul hayatında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.