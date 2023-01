Başkan Kocaman gençlerle tecrübelerini paylaştı

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Akademi Lise Kariyer Günleri'nde gençlerle bir araya gelerek tecrübelerini paylaştı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, gençlerle bir araya gelmeye devam ediyor. Kartepe Kılavuz Gençlik öğrencileriyle bir araya gelen Başkan Kocaman, “Ne iş yaparsanız yapın her zaman en iyisini yapmalısınız. Avukatlık yaptığım dönemde sosyal hayatın içerisinde her zaman yer aldım. Deneyimlediğim her şey geleceğime yön verdi. Herkesin 'İnsanlığa bir faydam yok' diye sorguladığı bir dönem olmuştur. Sizlerin de sorumluluklarınızı yerine getirerek topluma faydalı olduğunuz zaman gelecektir. Karşınızda ülkesine hizmet etmeye çalışan bir abiniz vardır. Kendimi her zaman geliştirmeye çalışıyorum. Birbirimizi iyi tanımalıyız. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile birlikte ülkemize çok büyük hizmetler yapıldı. Ülkemi çok seviyorum, bütün insanlarımız değerlidir. Biz birbirimize düşmediğimiz sürece dünyanın en yetenekli toplumuyuz. Ülkemize en iyi hizmeti yapacağına inandığım ekiple bir aradayım. Sizlerin bu yaşta gelişen dünyayı görmeniz ve tanımanız çok önemli. Belediye başkanlığı sorumluluğunun çok fazla olduğu bir makamdır. Sizler her şeyi başarabilirsiniz. Bizler çok büyük bir aileyiz. Her zaman birbirinize güvenin ve inanın. Çok zeki bir nesil geliyor. Belediye başkanı olarak özel hayatınız yok denecek kadar azdır. Siyaset fedakarlık ister. Önceliğiniz hizmet etmek ise başarılı olursunuz. Kartepe kimliğini yeniden inşa ediyoruz. Hemşehrilerimize hizmet etmekten dolayı çok mutluyum” şeklinde konuştu.