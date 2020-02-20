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Başkan Kocaman gönül bağı mağazası'nda

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, gönül bağı mağazasını gezerek incelemede bulundu.


Kartepe Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında hizmet vermeye devam ediyor. Gönül bağı mağazası 08.30 -17.30 saatleri arasında 2 personelle hizmet vermeye devam ederken, kendi yaş gruplarına ve zevkine uygun alışverişlerini yapabilen ailelerin yüzlerini de güldürüyor. Mağazada bulunan tüm giyecekler sıfır eşyalardan oluşuyor. Gönül bağı mağazasından faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi aileler, Kartepe Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvurarak gerekli evrakları teslim ettikten sonra mağazada faydalanabilecek.


Gönül bağı mağazasını ziyaret eden Başkan Mustafa Kocaman mağaza da inceleme sonrasında yetkililerden bilgi aldı. Bir gönüle girmek nasip, orada kalabilmek ise marifettir diyen kocaman Gönül bağı mağazamızdan ihtiyaç sahibi ailelerimiz, sıfır eşyalardan oluşan giyecekleri ücretsiz olarak alabiliyorlar bilgisini verdi.

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