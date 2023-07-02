Başkan Kocaman Hatay'da

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kurban Bayramı tatilini Hatay'ın Defne ilçesinde geçirdi. Depremzedeler ile bir araya gelen Kocaman, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, eşi Elif Kocaman ile birlikte Defne Kocaeli Hastanesi'nde tedavileri devam eden depremzedeleri ve hastane çalışanlarını ziyaret ederek, bayramlarını kutladı. Hastane yetkilileri ile görüşüp bilgi alan Başkan Kocaman, daha sonra konteyner ve çadır kentlerde yaşamlarını sürdüren Hataylıları ziyaret ederek, bayramlarını kutladı. Kocaman çifti, çocuklara da çeşitli hediyeler takdim etti.

Deprem bölgelerinde çalışmaların devam ettiğini ifade eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Devletimiz belediyelerimizle birlikte ilk günden itibaren yaraları sarmaya devam ediyor. İnşallah bu depremin etkilerini de en kısa zamanda geride bırakacağız. Kurban Bayramı'nda depremzede ailelerimizle bir araya geldik, bayramları güzelleştiren paylaşmaktır. Kardeşlerimizin gözlerindeki umut ve güven, bizlere yeni hedefler ve yollar gösteriyor. Rabbim milletimizi acılardan, felaketlerden korusun, mutlulukları paylaşmayı nasip etsin" dedi.