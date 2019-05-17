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Başkan Kocaman hemşehrilerinin iftar sofrasında

KOCAELİ (İHA) – Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Marmara Ordulular Derneği ve Sarımeşe Mahallesi’nde düzenlenen iftar programına katıldı.

KOCAELİ (İHA) – Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Marmara Ordulular Derneği ve Sarımeşe Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.


Ramazan ayı münasebetiyle Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Marmara Ordulular Derneği tarafından Acısu Kültür Merkezi ve Sarımeşe Mahallesi'nde düzenlenen iftar programlarına katıldı. Başkan Kocaman, hemşehrileriyle birlikte orucunu açtıktan sonra istek ve talepleri dinledi. Birliktelikte konuşan Başkan Kocaman, “Ülke ve millet olarak hedeflerimize ulaşmak istiyorsak öncelikle güçlü olacağız. Buda çok çalışmaktan ve üretmekten geçmektedir. Kartepe Belediyesi olarak STK'ların faydalı işlerde yoğunlaşmasına katkı sunmak her daim önceliğimiz olacak. İlçemizde yaşayan her bir ferdimiz köken ne olursa olsun bizim komşumuzdur, hemşehrimizdir. Kültürel ve yöresel farklılıklarımız ve çeşitliliklerimiz ise zenginliğimizdir. Değerlerimizi koruyarak gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacağız” dedi.

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