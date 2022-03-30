Başkan Kocaman, hizmet binasını yerinde inceledi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasının yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, hizmetlerin daha etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla yapımına hızla devam edilen Park ve Bahçeler Müdürlüğü yeni hizmet binası ve garaj alanında yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Kartepe Belediyesi ekipleri tarafından yapımına devam edilen yeni hizmet binası 1080 metrekare kapalı alandan oluşuyor. Hizmet binası, 1500 metrekare açık çalışma sahasıyla birlikte toplam 2580 metrekare alanda hizmet verecek. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kartepe'miz genelinde hizmetlerimiz devam ederken kurumlaşma ve hizmetlerin tek noktadan yönetilmesinde noktasında daha hızlı ve verimli olarak yürütülmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün yeni hizmet binasını en kısa zamanda tamamlayarak Kartepelilerin hizmetine sunacağız" dedi.