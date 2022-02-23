Başkan Kocaman, ilçe genelindeki temizlik çalışmalarını denetledi

Belediye ekiplerinin çalışmalarını inceleyen Başkan Mustafa Kocaman, "Daha temiz bir Kartepe için çalışıyoruz. Tüm cadde ve sokaklarımızda rutin olarak devam eden temizlik çalışmalarımızla Kartepe'mizin hizmetindeyiz. Hemşehrilerimizin de bizlere destek vermesi ile turizm kenti Kartepe'mizi, gelecek olan nesillerimize daha temiz olarak teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Temizlik İşleri Müdürü Selman Çelik ise "İlçemizde her gün bir mahallemizin tamamında detaylı temizlik çalışması yürütüyoruz. Rutin çöp toplamamız devam ederken, süpürme ve yıkama ekiplerimizle birlikte her gün bir mahallemizde temizlik çalışmalarına da aralıksız devam ediyoruz. Hemşehrilerimizin genel temizlik konusunda daha duyarlı olmalarını bekliyoruz" dedi.