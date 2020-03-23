Başkan Kocaman İlçe Sağlık Müdürlüğü'nü ziyaret etti

M.Mustafa Kocaman, Kartepe İlçe Sağlık Müdürü Dr.Harun Arslan'ı ziyaret ederek koronavirüse karşı yapılan çalışmalar hakkında bilgi olarak, mevcut durum değerlendirmesinde bulundular.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyada büyük paniğe neden olan korona virüsden (Covid-19) dolayı Kartepe Belediyesi ekipleri, gece gündüz dezenfekte işlemlerine ve Kartepelileri her koşulda bilgilendirmeye tüm hızıyla devam ediyor. M.Mustafa Kocaman, hafta sonu da dezenfekte çalışmalarını yakından takip ederken, Kartepe İlçe Sağlık Müdürü Dr.Harun Arslan'ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, “Sağlık Müdürümüz nezdinde ilçemizde ve tüm yurtta özveri ile bizlerin sağlıkları için gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarına gönülden teşekkür ediyorum. Kartepe genelinde bütün kamu kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. uzmanlar salgının seyri hakkında net bir şey söyleyemiyor maalesef. Bu nedenle tedbirlerimize esnetmeden ciddiyetle uymaya devam edeceğiz” dedi.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Kartepe İlçe Sağlık Müdürü Dr. Harun Arslan, “Kartepe Belediye Başkanımız Mustafa Kocaman'a ve bu süreçte mesai kavramı gözetmeksizin çalışan belediye personellerine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.