Başkan Kocaman: "Kartepe geliştikçe artan ihtiyaçlarla birlikte tempomuzu da artırıyoruz"

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Ekiplerimizle birlikte yaz ve bahar aylarını en iyi şekilde hizmet ve ihtiyaç önceliğini baz alarak değerlendiriyoruz. Kartepe geliştikçe artan ihtiyaçlarla birlikte tempomuzu da artırıyoruz" dedi.

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe genelinde yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da, belediye ekipleri tarafından Maşukiye Mahallesi Hasköy Sokakta tamamlanan asfalt serimini yerinde inceledi. Ekipler tarafından Maşukiye Mahallesi Hasköy Sokağa binder asfaltı serilerek daha modern hale getirildi. İncelemelerde bulunan Mustafa Kocaman, "Ekiplerimizle birlikte yaz ve bahar aylarını en iyi şekilde hizmet ve ihtiyaç önceliğini baz alarak değerlendiriyoruz. Kartepe geliştikçe artan ihtiyaçlarla birlikte tempomuzu da artırıyoruz" dedi.