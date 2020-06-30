Başkan Kocaman, “Kent Meydanı Kartepemiz'in buluşma noktası olacak”

Kartepe Belediyesi tarafından yapımına hızla devam edilen kent meydanında incelemelerde bulunan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Kent Meydanı Kartepemiz'in buluşma noktası olacaktır” dedi.

Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi tarafından inşa edilen kent meydanında çalışmalar devam ediyor. 30 bin metrekare alana sahip olacak meydandaki çalışmaları yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, meydanın bölge için büyük öneme sahip olacağını söyledi. Projenin ilçeye ayrı bir değer katacağını belirten Kocaman, “Kartepemiz yeni oluşan bir ilçedir. Kent Meydanı Kartepemiz'in buluşma noktası olacaktır. İlçe olma yolunda emin adımlarla yatırımlarımıza devam ediyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'ın destekleri ile Kent Meydanı Projemiz hızla ilerliyor. Büyükşehir başkanımıza ve ekibimize çok teşekkür ediyorum” dedi.