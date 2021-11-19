Başkan Kocaman, Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi'nde

Okulun konferans salonunda gerçekleşen söyleşide öğrencilere seslenen Başkan Kocaman, "Burada olmaktan çok mutluyum. Sizlerin hayata hazırlanması için bizler "ne yapabiliriz?" diyerek yola çıktık. Gençlerimizin fikirlerini önemsiyorum, bunun için burada sizler ile bir aradayım. Birçok projemizi hayata geçirdik. Kocaeli sanayi kentidir. Aynı zamanda Kocaeli'nin yüzde 52'si ormandır. Bizler güzel bir doğanın içerisinde yaşıyoruz. İlçemiz bünyesinde Ormanya herkesin hayran kaldığı doğal yaşam alanıdır. Kartepemizde doğanın korunması noktasında çok titiz hareket edilmektedir" dedi.

İngilizcenin önem kazandığını kaydeden Kocaman, "Bizim sınırlarımız yok dünyanın ortak dilini bilmeliyiz. Kartepe'mizde sizlerin eğitimine destek vermek amacıyla Kartepe Genç Akademiyi açtık. Şuanda 550 öğrenci İngilizce eğitimi görmektedir. Sizleri bu merkeze bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Söyleşi sonrasında Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'a tablo hediye edildi. Başkan Kocaman, öğrenciler tarafından hazırlanan resim sergisini de gezdi.