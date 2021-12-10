Başkan kocaman lise günlerine geri döndü

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, mezun olduğu Namık Kemal Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek anılarını tazeledi, kariyer yolculuğunu ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, mezun olduğu Namık Kemal Lisesi'ni ziyaret etti. Başkan Kocaman öğrencilerle bir araya gelmeden önce öğretmenlerle sohbet etti. Öğretmenler odasında gerçekleşen ziyarette 1996 yılında Namık Kemal Anadolu Lisesi'nden mezun olduğunu belirten Başkan Kocaman “O yıllarda okul çeşitliliğimiz bu kadar fazla değildi. Burası ilimizin en güzel okullarından biridir. Buraya geldiğim için mutlu ve heyecanlıyım. Aranızda olmak harika ve heyecan verici bir duygu. Bugünlere gelmeme vesile olan başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün öğretmenlerimize teşekkür ederim. Namık Kemal Anadolu Lisesi'nden mezun olmak ayrıcalıktır. Bugünlere gelmek için hep çalıştım. Çalışmak en önemli güç ve motivasyon. Rabbim bana ilçe belediye başkanları arasında en yüksek oyla seçilerek belediye başkanı olmayı nasip etti. Bu büyük bir sorumluluk. Aranızdan çıkan bir abiniz olarak sizlerle olmaktan çok mutluyum. Burası benim hayatımın dönüm noktasıydı. Lise dönemi hayatımızın rotasını çizdiğimiz son virajlardan biridir. Kapım da, telefonum da her zaman size açıktır.” dedi.