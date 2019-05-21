Başkan Kocaman muhtarlarla oruç açtı

Ramazan ayı münasebetiyle Kartepeli muhtarlar tarafından düzenlenen iftar programına Kartepe İlçe Kaymakamı Tuncay Dursun, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İlçe Emniyet Müdürü Adnan Aksakal, İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Çakır, Kartepe Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Türker, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar katıldı. Programda konuşan Başkan Kocaman, “Daha önce bir kadın muhtarımız varken şimdi dört kadın muhtarımız oldu. Kadınlarımız hayatın her alanında olduğu gibi muhtarlık görevini en iyi şekilde yapacaklarına inanıyorum. Hep birlikte Kartepeli hemşehrilerimize hizmet etmek için yola çıktık. Bu güç birliği ve gönül birliği ile Kartepemize en güzelini sunmak için çalışacağız” dedi.

Türkiye genelinde tüm belediyelerde mali disiplin uygulanmaya başlandığını belirten Kocaman, “Dünyadaki ekonomik daralmanın etkileri ülkemizde de hissedilmektedir. Bu noktada hassasiyeti elden bırakmayarak yatırımlara devam edeceğiz. Siz bölgelerinizde almış olduğunuz sorumlulukları bizlere yansıtabilirsiniz. Her zaman sizlerle birlikte olacağız. Yaşanan sorunları en aza indirmek için hep birlikte çalışacağız. Atılacak olan her adımın ilçe menfaatine uygun olması çok önemlidir” diye konuştu.