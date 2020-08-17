İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Kocaman, “Rehavet canımızı yakabilir”

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, son günlerde yükselen vaka sayılarına da dikkati çekerek “Kurallara uyalım, rehavet canımızı yakabilir” çağrısında bulundu.


Korona virüs salgını ile 7/24 görev yapan Kartepe Belediyesi ekipleri, normalleşme sürecine girildikten sonra da ilçe genelinde dezenfeksiyon işlemlerine devam ediyor. Bu kapsamda Kartepeliler'in ortak kullanım alanları ekipler tarafından titizlikle dezenfekte ediliyor. Çalışmalarda halkın ortak kullanım alanları camiler, otobüsler, kooperatifler, kamu binaları, sağlık ocakları, eczaneler, taksi durakları, ATM'ler, parklar, kamuya açık alanlar, muhtarlıklar gibi pek çok alan belediye ekipleri tarafından titizlikle dezenfekte ediliyor.


Devam eden çalışmaları değerlendiren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman vatandaşlara da dikkatli olmaları konusunda uyarılar yaptı. Kocaman “Bakanlıklarımız tarafından gönderilen genelgeler titizlikle uygulanmaktadır. Son günlerde artan rakamlar tedbirlere tam anlamıyla uymadığımızı gösteriyor. Unutmayalım, rehavet can alabilir. Önlemler basit ama hayat kurtarabilir. Sevdiklerimizi üzmemek ve üzülmemek için biraz daha sabırla tedbirlere bağlı kalalım” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.