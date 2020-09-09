Başkan Kocaman, Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya geldi

Kartepe Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Kocaman, Kartepe Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek esnaflarla bir araya geldi.

Pandemi döneminde sosyal mesafe kurallarını dikkate alarak vatandaşlarla bir araya gelen Kartepe Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Kocaman, Kartepe Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti. Başkan Kocaman burada esnaflarla istişare ederken, onların istek ve talepleri dinledi. Sanayinin yani üretimin Türkiye ekonomisinin lokomotifi olduğunu belirten Kartepe Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Kocaman, “Sanayicimiz ülkemizin can damarı. Türem dünyayı sarsan ezberleri bozan bir pandemi vakasıyla karşı karşıyayız. Amazi tedbir, asgari kayıpla bu meseleden en çabuk şekilde kurtulmaya gayret ediyoruz. Halk sağlığını topyekun tehlikeye sokan korona virüs, maalesef ekonomi başta olmak üzere sağlık, eğitim, turizm, sosyalleşme ve psikolojik olumsuzlukları da beraberinde getiriyor. Bunu bilerek tedbirlere sımsıkı sarılmalı ve zararlarımızı virüse karşı hep birlikte mücadele ederek en aza indirmeliyiz. Biz imkanlarımız ölçüsünde her zaman yanındayız” dedi.