Başkan Kocaman: “Ülkemiz gençlerimizle şahlanacak”

11 ayın sultanı Ramazan'ı Şerif ayının her gününde iftarda, sahurda, teravih ve sonrasında hemşehrileriyle buluşan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe Genç Akademi'de eğitim gören öğrencilerle iftarda bir araya geldi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın vizyon projelerinden olan Kartepe Genç Akademi, ilk günden itibaren gençlerin ilgi odağı haline geldi. Gençlerin eğitim hayatına destek vermekle birlikte sosyal hayatının önemli bir parçası haline gelen Kartepe Genç Akademi, verilen eğitimler ve etkinliklerle dikkat çekiyor. 11 ayın sultanı Ramazan'ı Şerif Ayının gelmesiyle birlikte Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe Genç Akademi öğrencileriyle bir araya geldi. Gençlerle samimi bir ortamda gerçekleşen iftar sofrasında Başkan Kocaman, öğrencilerin hayallerini ve hedeflerini dinlediği bir sohbet gerçekleşti.

“Hayalleriniz bize emanet”

Akademinin bu kadar ilgi görmesinden, gençler tarafından sahiplenmesinden çok mutlu olduğunu belirten Başkanı Kocaman, “Biz yaparız, sahibine teslim ederiz. Mekanları değerli hale getiren, onlara can veren sizlersiniz. Ne mutlu ki, vatan, millet, bayrak, ezan gibi bizi biz yapan donanımlı, değerlerine sıkı sıkıya sahip çıkan gençlerimizle birlikte şahlanacaktır. Hayalleriniz bize emanet. Siz isteyin biz yaparız” diye konuştu.