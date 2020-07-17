İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Kocaman, üst yapı çalışmalarını inceledi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Köseköy Mahallesi’nde devam eden üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Köseköy Mahallesi'nde devam eden üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi.


Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi işbirliğinde Köseköy Mahallesi, Fevzi Çakmak ve Atatürk Caddelerinde başlatılan üst yapı çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla Fevzi Çakmak ve Atatürk Caddelerinde toplamda bin 80 ton asfalt serimi yapıklacak. Kavşak düzenlemesi ile başlayacak olan çevre düzenlemesi; caddelerin, kaldırımların ve çizgilerinin tamamlanmasıyla hizmete sunulacak. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da çalışmaları yerinde inceleyerek Başkan Yardımcısı Mustafa Balaban'dan bilgi aldı. Desteklerinden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve ekibine teşekkür eden Kocaman, “Her saat sokaklarda Kartepemize hizmet ederek mutlu oluyoruz. Köseköy Mahallemizdeki üst yapı çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayarak hizmete sunacağız” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.