Başkan Kocaman vatandaşın taleplerini yerinde dinliyor

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman hafta sonu Köseköy'de kurulan pazarda hemşehrileri ve pazar esnafıyla bir araya geldi. Pazar içerisinde hemşehrileri ile sohbet eden Başkan Kocaman, esnafların ve hemşehrilerinin taleplerini dinleyerek korona virüs tedbirlerine harfiyen uymalarını rica etti. Başkan Kocaman daha sonra Köseköy Aile Çay Bahçesinde hemşehrileriyle bir araya gelerek ilçeye yapılacak ve yapımı devam eden yatırımlar hakkında bilgi verdi.