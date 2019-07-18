Başkan Kocaman, yağış sonrası incelemelerde bulundu

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, aşırı yağışlar sonrasında Kartepe'de incelemelerde bulundu. Belediye Başkanı Kocaman'ın incelemelerine Belediye Başkan Yardımcısı Murat Balaban, Köseköy Mahallesi Muhtarı Yaşar Aktop, İstasyon Mahallesi Muhtarı Şerif Tezcan ve Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Muhtarı Alaettin Küçük eşlik etti. Mevsim normallerinin üzerinde yağan yağmur sonrasında oluşan su birikintileri hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Kocaman, mevcut problemlerin büyümemesi için ekiplerine hemen giderilmesi talimatını verdi.

Özellikle Kartepeli vatandaşların daha yoğun ve sıklıkla kullandığı yerlere dikkat edilmesinin altını çizen Kocaman, mevsim normallerinin üzerinde ilçeye düşen yağmur sonrasında bu durumların oluşmaması için nöbetçi ekiplerin de hazır olarak beklediklerini ifade etti.