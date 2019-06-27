Başkan Kocaman yan yollarda çalışmaları inceledi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Dumlupınar Mahallesi'nde Köseköy Battı-Çıktı projesinde incelemelerde bulundu.

Turizm ilçesi Kartepe'de ulaşımın daha rahat sağlanması amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilen Köseköy Battı-Çıktı Projesi'nin yan yollarında düzenleme çalışmaları devam ediyor. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman yol çalışması yapılan bölgeye gidip çalışmaları yerinde inceledi. Mahalle sakinlerinin ve esnaflarının istek ve taleplerini dinleyen Belediye Başkanı Kocaman, “Dumlupınar Mahallemiz Ankara Caddesi üzerinde yapılacak yan yol girişi için çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Cadde esnaflarımız ile birlikte bugün bir kez daha bir araya geldik ve düzenlemeler ile ilgili son durumu değerlendirdik. Gelen istek ve talepleri dinleyerek Büyükşehir Belediyemiz ve Karayollarına durumu ilettik. Yetkilileri çözüm odaklı ve titizlikle çalışmalarını yürütüyor. Bende takipçisi olacağım” dedi.