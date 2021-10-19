Başkan Kocaman'dan gençlere aldın öğütler

Anadolu Lisesi öğrencileri Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman beraberinde Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek'i ağırladı. Okul konferans salonunda düzenlenen programda öğrenciler merak ettikleri konular hakkında sorularını ilettiler. Program öncesinde Başkan Kocaman, basketbol sahasında oynayan gençleri ziyaret ederek sohbet etti.

Okulun konferans salonunda düzenlenen programda konuşan Başkan Kocaman “Bugün bizlerin oturduğu makamlarda yarın sizler oturacaksınız. Sizlerle birlikte geleceğimizi şekillendirmek istiyoruz. Biz gençken okulumuzda bir başsavcı görmedik. Bu durumu fırsata çevirmenizi diliyorum. Gençlerimizin gelişmesine onların beklentilerine karşılık vermek çok önemlidir. Öğrencilerimizle bir araya geldiğimiz zamanlarda yabancı dilde eksikler olduğunu gördük. Bundan dolayı da Kartepe Genç Akademi'yi kurduk. Hayatın her alanında İngilizcenin olacağını göreceğiz. Sizi mutlu eden bir meslek sahibi olmanızı diliyorum. Severek yapılan her iş kaliteli ve başarılı olur. Aileden, üniversitelere kadar aldığınız eğitim sizlerin rehberi olacak. Mustafa abiniz bir telefon kadar yakınızda” dedi.

Konuşmaların arından Başkan Kocaman ve beraberindekiler, öğrencilerin sorunlarını yanıtladı.