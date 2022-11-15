Başkan Kocaman'dan gençlere: "İlçemizin daha ileriye gitmesi sizlerin sayesinde olacaktır"

Sultanbaba Kız Öğrenci Yurdu'nda öğrenciler ile bir araya gelen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Ülkemizin ve ilçemizin daha ileriye gitmesi sizlerin sayesinde olacaktır. Öğrencilik zamanları çok kıymetli zamanlardır. Bunun değerini bilin. Yaptığınız ne iş varsa her zaman en iyisini yapmalıyız. Bu şekilde başarıya ulaşacaksınız" dedi.

Başkan Mustafa Kocaman'a Sultanbaba Kız Öğrenci Yurdu Müdürü Gonca Kapadan da eşlik etti. Öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyen Kocaman, "Sizlerle bir arada olmak çok kıymetli. Sizlerle tanışmak işçin buraya geldim. Abi kardeş olarak buradayız. Sizlerle komşuyum evim, buraya çok yakındır. Burada yaşadıkça şunu bilin ki Kartepe sizlerin ikinci vatanınız olacak. Kartepemiz ülkemizin her yerinden göç almaktadır. Son iki yıldır Kocaeli'nin en fazla göç alan ilçesi durumundayız. İlçe olarak çok hızlı büyümekteyiz" dedi.

"İlçemizin daha ileriye gitmesi sizlerin sayesinde olacaktır"

Kocaman, sözlerine şöyle devam etti:

"Ülkemizin son yıllarda geldiği noktayı hep birlikte görüyoruz. Ülkemizin ve ilçemizin daha ileriye gitmesi sizlerin sayesinde olacaktır. Öğrencilik zamanları çok kıymetli zamanlardır. Bunun değerini bilin. Yaptığınız ne iş varsa her zaman en iyisini yapmalıyız. Bu şekilde başarıya ulaşacaksınız"

"Bizlere sosyal medyadan ulaşabilirsiniz"

Kartepe Sultanbaba Kız Öğrenci Yurdu öğrencilerinin istek ve taleplerini dinleyen Kocaman, "İlçemizde yapılan etkinliklerden haberdar olabilmek için sosyal medya hesaplarını takip etmeniz çok önemlidir. Öğrenciler için birçok etkinlik düzenliyor. Bunu zamanında öğrenmek çağımızın en önemli iletişim aracı sosyal medyadır. Buradan bizlere ulaşabilirsiniz" ifadelerini kullandı.