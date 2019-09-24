Başkan Kocaman'dan kışa hazırlanan yollarda inceleme

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Etuğrulgazi ve Balaban Mahallesi'nde kış mevsimi öncesinde yapılan üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Kartepe Belediyesi ekipleri kış mevsimi öncesinde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da Belediye Başkan Yardımcısı Murat Balaban'dan Ertuğrulgazi ve Balaban Mahallesi'nde yapılan çalışmalar hakkında bilgi alırken, Ertığrulgazi Mahallesi mevkiinde devam eden otoyol genişletme çalışmalarını yerinde inceledi. Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi ekipleri tarafından Ertuğrulgazi Mahallesi mevkinde devam eden otoyol genişletme çalışmalarını da yerinde inceledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Kocaman, “Mevsim şartlarının el verdiği ölçüde çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Çevre düzenlemesi ve parke çalışmaları bitme noktasına geldi. Otoyol genişletme çalışmaları da devam ediyor. Bu hizmetlerin bitmesi ile hemşehrilerimiz daha güvenli ve rahat ulaşım sağlayacaklardır” dedi.