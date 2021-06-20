Başkan Kocaman'dan okul birincisi öğrenciye bisiklet

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçe genelinde ortaokul ve liselerde okul birincisi olan 58 öğrenciyi bisikletle sevindirdi. Bisikletlerin dağıtımı için Belediye Başkanı Kocaman'ın ev sahipliğinde Kent Meydanı'nda düzenlenen programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, muhtarlar ve öğrenci velileri katıldı.

Törende konuşan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “1 yılı aşkın zamandır çok zor dönemden geçiyoruz. Bu süreçte ne kadar sağlık sistemini yönetmek zorsa, eğitim sistemini yönetmekte zordu. Bu anlamda emeği geçen öğretmenlerimize, ailelerimize, evlatlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gençlerimiz bizim için çok özeldir ve bu yüzden çalışmalarımızın büyük çoğunluğunu gençlerimize yönelik yapıyoruz. Kent meydanımızı gençlerimize yaptık, sanat sergi salonumuzu, kent kütüphanesini ve daha birçok projeyi tamamlamaya gayret ediyoruz. Gençlere yapacağımız hizmetin, tüm hizmetlerin en kıymetlisi olduğunu biliyoruz” dedi.

Gençlere önem verdiklerini belirten Kocaman, “Yatırımlarımız hiç durmuyor. Aslanbey Ataşehir Mahallemizde gençlik merkezi projemizi tamamladık. Kartepe Genç Akademi, Ataevler Mahallesi'nde yapılmaktadır. Gelişen ve rekabet halinde olan dünyada, Kartepeli çocuklarımızın bu rekabette bende varım diyebilecekleri ücretsiz İngilizce okulumuzu bitirmek üzereyiz. 900 gencimize kitap seti hediye ettik. Yeter ki gençlerimiz okusun her zaman destek vermeye devam edeceğiz. Bu zor dönemde birinci olmak çok kıymetli. Birinci olmak emek ister, fedakârlık ister. Bugün burada Kartepeli ortaokul ve lise okul birincileri evlatlarımıza bisiklet dağıtıyoruz. Gençlerimiz yeter ki başarılı olsunlar her zaman yanlarında olacağız. Yarında koltuklarımızı, makamlarımızı emin ellere teslim edeceğimizi biliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrencilere bisikletleri dağıtıldı.