Başkan Kocaman'dan şehit annesine ziyaret

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Anneler Gününde şehit Jandarma Astsubay Fatih Karagöz'ün annesi Havva Karagöz'ü ziyaret etti.

Anneler Günü münasebetiyle Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman beraberinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile birlikte Kartepeli şehit Jandarma Astsubay Fatih Karagöz'ün annesi Havva Karagöz'ü evinde ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı. Ziyarette konuşan Başkan Kocaman, “Vatan uğruna toprağa düşmüş şehitlerimizin bizlere emaneti olan analarımıza vefamızla büyük bir milletiz. Kartepeli Şehidimiz Jandarma Astsubay Fatih Karagöz'ün kıymetli annesi Havva teyzemizi ziyaret ederek anneler gününü kutladık, hayır dualarını aldık. Başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kartepe Belediyesi Alo Evlat Sağlık Kulübü ekibi ilçe genelinde yaşayan yüz yaş ve üzerindeki anneleri ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.