Başkan Kocaman'dan üniversiteli gençlere tam destek

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın eğitime destek projesi kapsamında Kocaeli'de Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde öğrenim gören üniversite öğrencilerine destek verildi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın eğitime destek projesi kapsamında sürdürdüğü faaliyetler devam ediyor. Bu kapsamda 13 Eylül-18 Eylül tarihleri arasında Teknofest Havacılık, Uzay Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenecek olan Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması'nda Sabit ve Döner Kanat kategorilerine katılmaya hak kazanan Kocaeli'de öğrenim gören üniversiteli gençlere malzeme desteği verildi.

Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Filiz'in Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'ne Dekan Prof. Dr Oğuzhan Urhan'a yapmış olduğu ziyarette Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Nasır Çoruh, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Ay ve Spor Birimi Sorumlusu Hacı Ağdaş, takım koordinatörlerinden Arş. Gör.Tayfun Yılmaz ve üniversiteli öğrenciler bulundu. Karşılıklı istişarelerin yapıldığı ziyarette yarışmaya katılacak gençlerle bir araya gelen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Filiz, Başkan Kocaman'ın sevgi ve selamlarını ileterek ihtiyaçları olan tüm malzemeleri Dekan Prof. Dr. Oğuzhan Urhan nezdinde gençlere teslim etti.

Dekan Prof. Dr. Oğuzhan Urhan, “Kartepe Belediye Başkanımız Mustafa Kocaman'ın gençlere vermiş olduğu destek tartışılmaz. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Gençler hepimiz size güveniyoruz. Gayretli çalışmalarınızın sonucunu alacaksınız. İnanıyoruz” dedi.