Başkan Köşker'den istihdama katkı

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in vizyon ve sosyal sorumluluk projelerinden biri olan GİMER iş arayan vatandaşların işe yerleşmeleri ve eleman arayan iş verenlerin daha hızlı eleman bulmalarına olanak sağlıyor. GİMER, Gebzelilere istihdam sağlarken, sanayici ve hizmet sektörü işverenlerle iyi ilişkiler kurmaya özen gösteren bir danışmanlık merkezi olarak öne çıkıyor. Sanayileşmenin yüksek seviyede olduğu Gebze'de vatandaşların ve işverenlerin, iş ve eleman ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde çözüme kavuşturan GİMER 2018 yılı içerisinde 800 Gebzeliyi iş sahibi yaptı. GİMER kurulduğu yıldan itibaren 15 bin kişiyi iş sahibi yaparak da alanında bir rekora imza atmış oldu.