Başkan Köşker'den öğrencilere sürpriz ziyareti

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Kocatepe Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'i okul ziyaretinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan ve İstasyon Mahallesi Muhtarı Mehmet Keskin yalnız bırakmadı. Kocatepe Ortaokulu'nu ziyaret eden Başkan Köşker bayrak törenine katılarak öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Köşker konuşmasında, “Bu sıraların bu günlerin kıymetini bilerek çok çalışmalıyız. Çok çalışarak vatana, millete hayırlı birer evlat olalım. Bu yaşlar çok önemli yaşlar, ne demişler ‘Ağaç yaş iken eğilir.' Bu sebeple sizlerin bu yaşlarda kendinizi her anlamda çok iyi geliştirmeniz çok önemli” dedi.

Kaymakam Güler ise yaptığı konuşmada, “Sizler bizlerin geleceğisiniz. Sizler şimdi aldığınız eğitim ve terbiye ile geleceğin Türkiye'sini inşa edeceksiniz. Bizler görevlerimizi yeni nesillere teslim edeceğiz. Sizler bizlerden daha iyi olmalısınız ki ülkenin geleceği daha iyi olsun. Bu sebeple iyi olmak yani iyi insan olmak çok önemli. İyi, güvenilir insanlar olun” diye konuştu.

Selamlama konuşmalarının ardından Kaymakam Güler ve Başkan Köşker sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Öğretmenler ve okul idarecileriyle de bir süre sohbet eden Kaymakam Güler ve Başkan Köşker, talepleri ve sorunları dinledi.