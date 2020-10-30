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Başkan Mustafa Kocaman genç çiftleri yalnız bırakmıyor

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Covid19 sebebiyle yayımlanan son genelgeye ve kısıtlamalara uygun olarak devam eden cemiyetlerde hemşerilerini yalnız bırakmıyor ve en mutlu günlerinde yanlarında olmaya devam ediyor.


Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, genç çiftlerin mutluluklarına ortak olmaya devam ediyor. Korona virüs nedeniyle kısıtlamalara uygun olarak yapılan törenlere başkan Kocaman da katıldı. 8 çiftin düğün salonunda ve Kültür Merkezinde düzenlenen törenle nikahlarını kıyan Başkan Kocaman genç çiftleri tebrik ederek hediyelerini verdi.

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