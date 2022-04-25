Başkan Özlü: "Başiskele'mizde her zaman biriz, beraberiz"

Başiskele'de vatandaşlar ve ilçe protokolü, iftar programında bir araya geldi. Programda konuşan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Başiskele'mizde her zaman biriz, beraberiz" dedi.

Barbaros Semt Meydanı'nda düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İftara saatler kala yerlerini almaya başlayan davetliler, tasavvuf müziği dinletisi eşliğinde sohbet etti.

Kent iftarına Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ev sahipliği yaparken, programa AK Parti MKYK Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, İl Başkanı Mehmet Ellibeş, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Başkan Yasin Özlü, "Ramazan ayı birlik, beraberlik, dayanışma ve kaynaşma için bizlere büyük bir fırsat sunan en güzel ve en önemli zamanlardan birisidir. İlçemizde hemşehrilerimizle bir ve beraber olmaya, onlarla iç içe olmaya büyük önem gösteriyoruz. Burada da siz değerli hemşehrilerimizle birlikte iftar yapmaktan, aynı sofrada buluşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Davetimize icabet edip geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yüce Rabbimiz tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Ben Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramı'nızı şimdiden en içten dileklerimle tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.