Başkan Özlü çalışmaları yerinde inceledi

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte üst yapı çalışmalarına hız veren Başiskele Belediyesi, alt yapısı tamamen yenilenen yolları yeniden konforlu hale getiriyor. Her geçen gün kent nüfusu ve yapılaşma sayısı artan Başiskele'de kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu hatları tamamen yenilendikten sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin de desteğiyle ilçede Barbaros Mahallesi ve Sahil Mahallesi'nde cadde ve sokaklar yeniden asfaltlanıyor.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, teknik ekibiyle birlikte çalışmaları yerinde inceleyerek son durumla ilgili bilgi aldı. Başkan Özlü ayrıca, incelemeler sırasında karşılaştığı küçük çocuklara oyuncak araba ve bebek hediye etti.