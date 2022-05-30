Başkan Özlü çalışmaları yerinde inceledi

Başiskele genelinde elektrik, su ve internet alt yapılarının yenilenmesi dolayısıyla bozulan yollar, tek tek yeniden güvenli ve konforlu hale getirilirken Belediye Başkanı Yasin Özlü de teknik ekibiyle birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Asfalt serim ve parke yol çalışmaları devam eden sokak ve caddeleri gezen Özlü, çalışmalar hakkında bilgiler aldı, işlerin hızlanması konusunda ekibine talimatlar verdi. Başiskele'nin mavi ve yeşil doğasına uygun, insan odaklı hizmetlerle kenti geleceğe taşıdıklarını vurgulayan Başkan Özlü, “İlçemize yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Ekip arkadaşlarımızla birlikte vatandaşların taleplerini, plan ve programlarımız çerçevesinde kamu kaynaklarımız etkin ve verimli kullanarak yerine getiriyoruz. Daha güzel ve yaşanabilir Başiskele'miz için durmaksızın, ilk günkü aşkla çalışıyoruz. İlçemizde hem fiziki yollarımızı hem de gönül yollarımızı sağlamlaştırıyoruz” dedi.