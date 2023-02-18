Başkan Özlü: “Depremin yaralarını sarmak için Başiskele'de seferberlik var”

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası Başiskele Belediyesi'nin çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Yasin Özlü, “Misafirimiz olan kardeşlerimizle 7 gün 24 saat irtibat halindeyiz. Hepimiz birlikte yaralandık, yaralarımızı birlikte saracağız" dedi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen asrın felaketinin yaraları sarılmaya devam ediliyor. Depremin ilk gününden bu yana çalışmalarını sürdüren Başiskele Belediyesi de 311 haneyi, bin 689 depremzedeyi misafir ediyor. Deprem bölgesinde de çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, Hatay'ın Defne ilçesinde kurulan çadır kentin yapım aşamasında rol aldı. Bölgeye gönderilen mobil aşevi ile günlük bin kişinin sıcak yemek ihtiyacı da ekipler tarafından karşılanıyor. Çadır kent alanında kullanılmak üzere 45 adet çöp konteyneri de bölgeye sevk edilirken bölgeye gönderilen çöp kamyonu ve çöp konteynerleriyle Defne ilçesinde salgın hastalıklara karşı çalışmalar da büyük bir titizlikle yürütülüyor.

Asrın felaketinin ardından altyapının da zarar gördüğü deprem bölgesinde suyun temiz bir şekilde depremzedelere ulaştırılabilmesi adına toplamda 46 tonluk su deposu bölgede hizmete sunuldu. Deprem çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, “Kriz yönetim ofisi koordinasyonunda misafirimiz olan kardeşlerimizle 7 gün 24 saat irtibat halindeyiz. Başiskele onların evi. Biz kardeşleriyiz. Hepimiz birlikte yaralandık, yaralarımızı birlikte saracağız. Bu süreçte seferber olan bütün hemşerilerime teşekkür ediyorum” dedi.

“Depremin yaralarını sarmak için Başiskele'de seferberlik var”

Deprem bölgesindeki faaliyetlerini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, AFAD ve Kızılay koordinasyonunda yaptıklarını aktaran Başkan Özlü, “7'den 70'e, esnaftan sivil topluma, sanayiciden belediyeye depremin yaralarını sarmak için Başiskele'de seferberlik var. Bu seferberlik uzun süre devam edecek. Şu aşamada 14 tır ve 11 kamyon yardım malzemesi gönderdik. 600 adet gıda kolisi, 7.5 ton gıda malzemesi, 180 koli bebek maması, 5 palet su, 3 bin 950 koli kıyafet, bin 700 çift ayakkabı, 530 ısıtıcı, 20 bin 350 adet battaniye ve yorgan, bin palet, 150 halı, 500 çocuk bezi, 150 koli ıslak mendil gönderdik. Gönlü geniş bütün hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“34 kişilik ekip, 37 araçla bölgede”

Deprem günü 34 kişilik ekibin afet bölgesine hareket ettiğini, AFAD koordinasyonunda araç gereç sevkiyatlarıyla ilgili çalışmaların ivedilikle tamamlandığını ifade eden Başkan Yasin Özlü, “Bugün itibarıyla bölgede bulunan 34 personelimiz; 7 ekskavatör, 7 lowbed, 1 çöp kamyonu, 2 damperli kamyon, 2 minibüs, 2 çift kabin kamyonet, 7 tır çekici, 1 cenaze aracı, 2 adet aşevi konteyneri, 2 adet mobil tuvalet, 1 tır su deposu, 3 genel hizmet aracı, 2 jeneratörle yaraları sarmaya çalışıyor. Kurtarma ve enkaz kaldırma, çadır kent kurulumu, gıda tedariği, şehir temizliği hizmetleri yapıyoruz” şeklinde konuştu.