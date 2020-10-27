Başkan Özlü ilçedeki çalışmaları yakından takip ediyor

Başiskele'de üst yapı çalışmaları hız kesmeden devam ederken, Belediye Başkanı Yasin Özlü çalışmaları yakından takip ediyor.

Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaya ve araç sürücülerinin daha güvenli ve konforlu ulaşımı için Başiskele'nin dört bir köşesinde yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de ekibiyle birlikte, ilçenin genelinde yürütülen çalışmaları sahada yerinde inceliyor, çalışmalar hakkında ilgili müdürlerinden bilgi alıyor. Serdar Mahallesi Selahaddin Eyyübi Caddesi'nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan alt yapı çalışmalarını inceleyen Başkan Özlü, “İlçemizin en işlek caddelerinden biri olan Selahaddin Eyyübi Caddemizi ilçemizin prestij caddelerinden biri haline getirebilmek, daha konforlu bir cadde yapmak için alt yapı çalışmalarına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerimizce başlandı. Belediyemizin de destek verdiği çalışmaları yerinde inceleyerek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldık. Esnafımızın ve vatandaşlarımızın ulaşım sıkıntısı yaşamaması için alternatif yollar belirledik. Otopark sorununun yaşanmaması için belediyemizin karşısında yeni otopark alanları da yapmaya başladık” dedi.

Selahaddin Eyyübi Caddesi'ndeki çalışmaların tamamlandığında Başiskele'ye yakışır prestijli bir cadde olacağını vurgulayan Başkan Yasin Özlü, “İlçemize yaptıkları yatırımlarla kentimizin değerine değer katan Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve ekibine teşekkür ediyorum. Çalışmalar nedeniyle yaşatmış olduğumuz geçici süreli rahatsızlıktan dolayı hemşehrilerimizden özür diler, anlayışları ve sabırları için şükranlarımı sunuyorum. Güzel işlerimizi, hep birlikte emin adımlarla yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.