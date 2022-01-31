İhlas Haber Ajansı

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Başkan Özlü, mesaisine köylerde devam etti

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.


Kazandere, Camidüzü, Serindere, Servetiye Karşı, Servetiye Cami ve Tepecik köylerini gezen Başkan Özlü'ye, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral, belediye başkan yardımcıları, bazı birim müdürleri ve mahalle muhtarları eşlik etti. Başiskele'nin her noktasına hizmet götürmek için çalışmalarını sürdüren Başkan Özlü, köylerde incelemelerde bulundu. Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Özlü, sorunların çözümü için birim müdürlerine talimatlar verdi.

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