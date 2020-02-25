Başkan Özlü, Şanlıurfalılar'ın sıra gecesine katıldı

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Kocaeli Şanlıurfalılar Derneği'nin sıra gecesi etkinliğine katıldı.

Başiskele'nin Yeşilyurt Mahallesi'nde yer alan Kocaeli Şanlıurfalılar Derneği Başkanı Cebrail Aydın'ın davetlisi olarak sıra gecesi programına Başkan Yasin Özlü ile birlikte Belediye Meclis Üyeleri Ali Değirmenci, Sadullah Keleş ve Melih Özkaraaslan eşlik etti. Davette konuşan Başkan Özlü, “İlçemiz faklı kültürlere sahip. Bu kültürel farklılığımız bizim en büyük zenginliğimiz. İnançlarımızı, değerlerimizi özgürce hep birlikte Başiskelemiz'de ve ilimizde yaşıyoruz" dedi.

Düzenlenen sıra gecesinde türkülere eşlik eden Başkan Özlü, Şanlıurfalılar'ın eğlencelerine ortak oldu. Çiğ köfte ve künefe ikramının da yapıldığı gecede Dernek Başkanı Cebrail Aydın, gecenin sonunda Başiskele Belediye Başkanı Özlü'ye Kocaelispor - Şanlıurfaspor yazan atkı ile Şanlıurfa yöresine ait bakır plaket takdim etti.