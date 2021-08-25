İhlas Haber Ajansı

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Başkan Özlü sorunları yerinde dinliyor

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, ortak yönetim anlayışıyla hemşehrileriyle bir araya gelerek onların görüş ve önerilerini dinlemeye devam ediyor.


İlçede istişare kültürünü genişleten Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, vatandaşların sorunlarını çözmek adına talep ve görüşlerini yerinde dinliyor. Kentin gelişimi ve değişimi için, ortak çözüm ve ortak yönetim şiarıyla hareket eden Başkan Özlü bu kapsamda komşularıyla buluşmayı sürdürüyor. Son olarak Atakent Mahallesi'nde hemşehrilerinin sofralarına misafir olan Özlü, mahalledeki eksikliklerin çözümü için gereken adımları atacaklarını dile getirdi.

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