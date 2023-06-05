Başkan Özlü, Türkiye Yüzyılı'nın ilk nikahlarını kıydı

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Türkiye Yüzyılı'nın ilk nikahlarını kıydı.

Bu hafta sonu 7 düğün cemiyetine katılan Yasin Özlü, Gülşah Sıdar ve Melih Kotil, Gamze Değirmenci ve Burak Atmaca, Ayça Rabia Akgün ve Yunus Emre Şanlı, Fatma Yüce ve Aykut Pulat, Nurcan Duman ve Abdullah Yavuz, Büşra Taş ve Emre Sarıoğlu, Gizem Vatansever ve Murat Akgün çiftlerinin nikahlarını kıydı. Dünya evine giren genç çiftlerin ve ailelerinin en mutlu günlerine şahitlik eden Başkan Yasin Özlü, ömür boyu mutluluklar diledi. Ayrıca çiftlere Türk bayrağı, nikahta imza attıkları kalem ve düğün hediyeleri takdim edildi.