Başkan Özlü vatandaş ve esnafla fikir alışverişini sürdürüyor

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle 1 Haziran'dan itibaren uygulanmaya başlanan “Kademeli Normalleşme” sonrası Belediye Başkanı Yasin Özlü, ilçe halkıyla her fırsatta bir araya gelerek hasret gideriyor. İlçenin her mahallesinde esnaf ziyareti gerçekleştiren Başkan Özlü, vatandaşlarla da hasbihal ederek istek, talep ve önerilerini dinledi. Korona virüs salgını süresince ilçe halkının her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Özlü, sohbet ettiği vatandaşlara çalışmalar hakkında bilgiler verdi.